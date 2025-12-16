A Lanciano l' appuntamento Le parole e i giorni Antologie del dissenso e della fratellanza

Giovedì 18 dicembre a Lanciano si terrà l’evento “Le parole e i giorni. Antologie del dissenso e della fratellanza” presso il Salone Benito Lanci. Un’occasione per riflettere sul ruolo delle parole nella società, attraverso confronti e approfondimenti che coinvolgeranno il pubblico locale. L’incontro si inserisce nel calendario culturale della città, promuovendo il dialogo e l’analisi critica.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 17, nel Salone Benito Lanci (ex casa di conversazione), in piazza Plebiscito, a Lanciano, si terrà un incontro sul tema "Le parole e i giorni. Antologie del dissenso e della fratellanza", con il patrocinio del Comune, dell'associazione Teatro Possibile, dell'Agenzia.

