a gaza si discute la fase 2 mentre si viola la prima

Nel contesto di un conflitto in corso, a Gaza si affrontano le sfide della fase due, mentre si continuano a violare le prime. La pioggia si fa strada tra le macerie, aggravando la situazione degli sfollati, le cui tende si allagano e si trasformano in pozzanghere abitate. La tensione e le difficoltà quotidiane si intrecciano in un quadro drammatico e complesso.

La pioggia arriva quando le bombe rallentano. A ovest di Gaza City le tende degli sfollati si allagano, diventano pozzanghere abitate. All’ospedale Al Shifa l’acqua filtra nei corridoi dell’accoglienza e del pronto soccorso, già ridotti al minimo dopo mesi di assedio. Il cessate il fuoco promette sollievo, il meteo lo smentisce. La guerra continua anche così: freddo, fango, infezioni. Le agenzie raccontano famiglie che scavano canali con le mani, bambini avvolti nella plastica perché le coperte non bastano. I convogli entrano a intermittenza: il novantaquattresimo dall’Egitto passa da Rafah, viene ispezionato a Kerem Abu Salem e poi avanza. Lanotiziagiornale.it

