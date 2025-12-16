A Gaza si discute la fase 2 mentre si viola la prima

Nel contesto di un conflitto in corso, a Gaza si affrontano le sfide della fase due, mentre si continuano a violare le prime. La pioggia si fa strada tra le macerie, aggravando la situazione degli sfollati, le cui tende si allagano e si trasformano in pozzanghere abitate. La tensione e le difficoltà quotidiane si intrecciano in un quadro drammatico e complesso.

© Lanotiziagiornale.it - A Gaza si discute la fase 2 mentre si viola la prima La pioggia arriva quando le bombe rallentano. A ovest di Gaza City le tende degli sfollati si allagano, diventano pozzanghere abitate. All’ospedale Al Shifa l’acqua filtra nei corridoi dell’accoglienza e del pronto soccorso, già ridotti al minimo dopo mesi di assedio. Il cessate il fuoco promette sollievo, il meteo lo smentisce. La guerra continua anche così: freddo, fango, infezioni. Le agenzie raccontano famiglie che scavano canali con le mani, bambini avvolti nella plastica perché le coperte non bastano. I convogli entrano a intermittenza: il novantaquattresimo dall’Egitto passa da Rafah, viene ispezionato a Kerem Abu Salem e poi avanza. Lanotiziagiornale.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ILTV Security Brief Can Gazas Militias Take On Hamas A Gaza si discute la fase 2 mentre si viola la prima - Nei palazzi si discute il futuro, sotto le tende si prova a sopravvivere al presente. lanotiziagiornale.it

