A Foggia torna la passeggiata ‘Natale con i Golden’

A Foggia torna l'appuntamento natalizio con la passeggiata ‘Natale con i Golden’, organizzata dal gruppo locale ‘Amici del Golden Retriever Foggia’. L'evento si terrà domenica 21 dicembre alle ore 10 e sarà dedicato ai Golden Retriever, aperto anche a tutti gli amici a quattro zampe, offrendo un'occasione di socializzazione e divertimento durante il periodo natalizio.

Il gruppo locale ‘Amici del Golden Retriever Foggia’ organizza per domenica 21 dicembre alle 10 la tradizionale passeggiata natalizia dedicata ai Golden Retriever e aperta a tutti gli amici a 4 zampe. L’appuntamento è fissato presso il pronao della villa comunale di Foggia, da cui partirà un. Foggiatoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. UN SOSTEGNO PER I FRAGILI Foggia: torna la “Mappa della Solidarietà” in versione aggiornata, un piccolo gesto di accoglienza che può fare la differenza - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.