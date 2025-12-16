A Fiumenero quest’anno il presepe vivente è morto

A Fiumenero il presepe vivente quest’anno non si svolge, segnando una pausa in una tradizione che unisce comunità e memoria. Tra borghi e volontari, questa tradizione rappresenta un momento di condivisione e identità, mantenendo vivo il senso di appartenenza anche in assenza della rappresentazione tradizionale.

Il fascino di una tradizione che quest'anno prende un momento di pausa e trasforma borghi e comunità in un racconto condiviso, tra memoria, identità e il lavoro silenzioso dei volontari. Presepe vivente Fiumalbo 202324 A Fiumenero quest'anno il presepe vivente è morto - Quest'anno, per la prima volta dopo tanto tempo, il presepe vivente non prenderà forma : un anno di pausa per i volontari e il loro impegno, che richiede dedizione, tempo e cura.

A Fiumenero torna il presepe vivente - Anche quest’anno a Fiumenero, frazione di Valbondione, Turismo Valbondione organizza la 16^ edizione di “Il Presepe Vivente di Fiumenero, La Natività e gli Antichi Mestieri. bergamonews.it

