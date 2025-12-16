A Costa di Mezzate concerto del coro Gli Harmonici e incursioni alla fisarmonica di Nadio Marenco

Venerdì 19 dicembre alle 20.45 a Costa di Mezzate si terrà un suggestivo evento natalizio presso la Chiesa parrocchiale di S. Gli Harmonici offriranno un concerto, accompagnati dalle incursioni alla fisarmonica di Nadio Marenco, per un appuntamento musicale dedicato alle festività.

Appuntamento tutto natalizio quello di venerdì 19 dicembre alle ore 20.45 in Costa di Mezzate, dove, nella Chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, si terrà il concerto In dulci jubilo, con il pluripremiato Coro femminile “Gli Harmonici” diretto da Fabio Alberti, Francesco Locatelli al pianoforte e la pirotecnica fisarmonica di Nadio Marenco. Il programma si apre con tre brani tratti da A Ceremony of Carols op. 28 di Benjamin Britten (1913-1976), raccolta di canti natalizi composta nel 1942 durante il viaggio di ritorno dagli Stati Uniti e caratterizzata da un linguaggio musicale fresco e immediato ma allo stesso tempo raffinato. Bergamonews.it

Go Tell It on the Mountain - SAB Choir - Associazione Il Paese Vecchio in Festa - Costa di Mezzate

