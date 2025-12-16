A Cogliate ex alunne in festa con la maestra Antonia per i suoi 90 anni

A Cogliate, le ex alunne delle classi femminili degli anni '50 e '60 hanno celebrato i 90 anni della loro amata maestra Antonia Longhi con una festa a sorpresa. L’evento, tenutosi giovedì 27 novembre al ristorante La Madonnina, ha rappresentato un momento di ricordo e affetto per un'insegnante che ha segnato decenni di vita scolastica e personale.

