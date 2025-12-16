A cinque anni dalla scomparsa di Lelio Giannetto venti contrabbassi suonano insieme | l' evento ai Cantieri della Zisa

A cinque anni dalla scomparsa di Lelio Giannetto, venti contrabbassi si uniscono in un concerto ai Cantieri della Zisa, celebrando il suo spirito e la sua arte. L’evento rende omaggio al contrabbassista, il cui lavoro ha lasciato un’impronta profonda, creando un dialogo tra musica, memoria e vita.

Il progetto di arte e di vita di Lelio Giannetto ha lasciato un’eco intensa. Tanto che, a cinque anni esatti dalla scomparsa del contrabbassista (19 dicembre 2020, portato via dal Covid), il suo lavoro pare tracimare e condensarsi in rapporti, dialoghi, rimandi. Non è una celebrazione – Lelio non. Palermotoday.it

