A Christmas Carol Musical incanta Bergamo | il grande classico di Dickens arriva al ChorusLife Arena

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 dicembre, il ChorusLife Arena di Bergamo ospita «A Christmas Carol Musical», una reinterpretazione musicale del celebre racconto di Charles Dickens. Lo spettacolo, in programma alle ore 18, porta sul palco una magica atmosfera natalizia, rivisitando uno dei classici più amati del periodo, e promette di entusiasmare il pubblico con musica e emozioni.

«A Christmas Carol Musical» incanta Bergamo: il grande classico di Dickens arriva al ChorusLife Arena

LO SPETTACOLO. Sabato 27 dicembre alle ore 18 il ChorusLife Arena ospita uno degli spettacoli più amati del periodo natalizio: «A Christmas Carol Musical», musical liberamente tratto dal celebre romanzo di Charles Dickens. Ecodibergamo.it

