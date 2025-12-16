A Christmas Carol Musical alla ChorusLife Arena in scena la magia del Natale

Il 27 dicembre alle 18, presso la ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà “A Christmas Carol Musical”, un suggestivo spettacolo natalizio ispirato al celebre romanzo di Charles Dickens. Un evento che promette di trasmettere la magia e lo spirito del Natale attraverso un coinvolgente musical in scena.

Sabato 27 dicembre alle 18 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena “A Christmas Carol Musical”, l’incantevole e magico musical di Natale liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens. Scritto e diretto da Melina Pellicano musiche di Stefano Lori e Marco Caselle – liriche di Marco Caselle Coreografie Melina Pellicano Scene di Alessandro Marrazzo e Francesco Fassone Costumi Marco Biesta Effetti speciali e Disegno luci Alessandro Marrazzo Disegno suono Emilio Rossi Arrangiamenti e produzione musicale Stefano Lori Figurazioni Tip Tap Davide Accossato Trucco Vanessa Ferrauto Direzione di produzione Chiara Marro Progetto video e grafico Riccardo Antonino “Robin Studio” Produzione: DPM Produzioni Srls Organizzazione generale e Marketing Italia Show “A Christmas Carol Musical” opera originale è stato definito dal pubblico “lo spettacolo di Natale italiano da non perdere”, dopo gli straordinari numeri raggiunti nelle scorse stagioni ritorna per il settimo tour a grande richiesta. Bergamonews.it

A Christmas Carol Musical - Un'Occasione per Cambiare

