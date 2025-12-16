A che punto è il nuovo ospedale di Cisanello | i dati e gli edifici già completati la situazione

A dicembre 2025, il nuovo ospedale di Cisanello si avvicina al completamento con il 67% dei lavori ultimati. La centrale tecnologica, equipaggiata con motori Rolls-Royce, sarà operativa già ad aprile, segnando un importante progresso nella realizzazione di questa struttura fondamentale per Pisa.

Pisa, 16 dicembre 2025 – Lavori completati al 67%, con la centrale tecnologica – dotata di motori Rolls-Royce – che sarà operativa già ad aprile. Sono già in fase avanzata anche la mensa aziendale, la palazzina degli uffici amministrativi e del Centro direzionale, oltre al nuovo edificio “Unipi 1”, che dal prossimo anno accoglierà le funzioni didattiche dell’Università di Pisa oggi ospitate alla Scuola medica di via Roma. Prende forma la “main street”. Mentre prendono forma, con attrezzature e arredi, l’arteria principale interna di raccordo, la cosiddetta “main street”, per la quale si sta valutando anche un’intitolazione (tra le proposte quella al neurofisiologo Giuseppe Moruzzi, Nobel mancato per la medicina), procedono anche i lavori sul nuovo ingresso di cui si inizia a vedere la facciata e sull’immobile destinato al Dipartimento materno-infantile. Lanazione.it

