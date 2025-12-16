A che ora partono le italiane oggi nello slalom di Courchevel | n di pettorale tv streaming

Il quarto slalom della Coppa del Mondo di sci alpino femminile si tiene oggi a Courchevel, in Francia. Ecco tutte le informazioni su orari di partenza, numeri di pettorale, trasmissioni TV e streaming, per seguire in tempo reale le gare delle sciatrici italiane.

Martedì 16 dicembre andrà in scena sulle nevi di Courchevel (Francia) il quarto slalom della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Nel contesto della Stade Emile-Allais, la Night Race regalerà spettacolo. La prima manche prenderà il via alle ore 17:45, mentre alle 20:45 si assisterà alla run-2. In casa Italia si vorrà ben figurare e fare meglio delle precedenti uscite. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 A rispondere all’appello saranno Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Celina Haller, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani. Oasport.it

