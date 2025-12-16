A Cascia la sosta sui posti blu si paga con l’App C’è l’accordo tra Telepass e Comune
A Cascia, i parcheggi sulle strisce blu ora si pagano facilmente tramite l’app Telepass. Grazie a un accordo tra Telepass e il Comune, i clienti possono usufruire di un metodo di pagamento più comodo e immediato, rendendo la sosta nella città di Santa Rita ancora più semplice e veloce.
CASCIA Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass. Da ieri nella città di Santa Rita è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass. Grazie alla collaborazione con il Comune di Cascia che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto. Comodo, intuitivo e cashless: il servizio, riservato a tutti i clienti Telepass, permette di pagare solo i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali. "Telepass semplifica la mobilità urbana, offrendo un’esperienza di parcheggio più smart e senza pensieri – fasapere la società – Scaricando l’app Telepass, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine ma basta confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. Lanazione.it
