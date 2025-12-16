A Berlino, l’Ucraina sembra aver rinunciato alla NATO, mantenendo però il controllo del territorio. Le recenti trattative indicano un progresso inaspettato, aprendo possibilità di sviluppi concreti nel quadro delle relazioni internazionali.

© Formiche.net - A Berlino l’Ucraina rinuncia alla Nato, ma non al controllo del territorio. I dettagli

Momentum positivo. Le notizie che arrivano da Berlino sull’andamento delle trattative sembrano essere (forse inaspettatamente) positive, e lasciano aperti spiragli per sviluppi concreti. Non fosse altro per la grande svolta sull’adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica: Kyiv avrebbe infatti deciso di rinunciare ad una sua integrazione nella Nato, accettando la proposta di statunitense di ricevere in cambio delle garanzie di sicurezza da parte di Washington che fossero modellate proprio su quelle previste dall’Articolo 5 dell’Alleanza (ma di cui non sono ancora stati diffusi pubblicamente i dettagli). Formiche.net

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Negoziati Ucraina-USA-UE: “fine guerra vicina, nuovo colloqui a Miami”/ Stop Russia: “no truppe NATO a Kiev” - Negoziati di pace a Berlino, come sono andati: accordo e passi avanti di UE- ilsussidiario.net