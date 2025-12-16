A Berlino l’Ucraina rinuncia alla Nato ma non al controllo del territorio I dettagli

A Berlino, l’Ucraina sembra aver rinunciato alla NATO, mantenendo però il controllo del territorio. Le recenti trattative indicano un progresso inaspettato, aprendo possibilità di sviluppi concreti nel quadro delle relazioni internazionali.

Momentum positivo. Le notizie che arrivano da Berlino sull’andamento delle trattative sembrano essere (forse inaspettatamente) positive, e lasciano aperti spiragli per sviluppi concreti. Non fosse altro per la grande svolta sull’adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica: Kyiv avrebbe infatti deciso di rinunciare ad una sua integrazione nella Nato, accettando la proposta di statunitense di ricevere in cambio delle garanzie di sicurezza da parte di Washington che fossero modellate proprio su quelle previste dall’Articolo 5 dell’Alleanza (ma di cui non sono ancora stati diffusi pubblicamente i dettagli). Formiche.net

