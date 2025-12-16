A 62 anni aveva impiantato una fiorente attività di spaccio arrestato dalla Municipale

Un uomo di 62 anni, attivo nel settore dello spaccio itinerante a Rimini, è stato arrestato dalla Polizia Municipale nella serata di lunedì. L'uomo, che gestiva una fiorente attività illecita, è stato fermato e tratto in arresto, ponendo fine a un'intensa attività di distribuzione di sostanze stupefacenti.

Si è conclusa con un paio di manette la fiorente attività di spaccio itinerante messa in piedi, a Rimini, da un 62enne che è stato arrestato dalla Municipale nella serata di lunedì. A mettere gli agenti sulle tracce del pusher sono state alcune segnalazioni che parlavano di un'attività sospetta. Riminitoday.it

