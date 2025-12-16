A 32 anni gli viene diagnosticato l' autismo dopo una vita di visite ma non gli sono garantite le terapie ordinate dal tribunale

A 32 anni, dopo una lunga storia di visite e percorsi diagnostici, gli viene finalmente riconosciuto l'autismo. Tuttavia, nonostante la diagnosi, non gli sono state garantite le terapie ordinate dal tribunale, evidenziando le difficoltà di accesso ai servizi e alle cure adeguate per le persone con diagnosi tardiva.

Una vita intera passata fra la Neuropsichiatria infantile e il centro di salute mentale, ma solo lo scorso marzo, a 32 anni, ha avuto la diagnosi di autismo. Una diagnosi arrivata grazie alla forte determinazione dei suoi genitori, che si sono rivolti al centro di riferimento regionale per. Chietitoday.it

