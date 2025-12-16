A 32 anni gli viene diagnosticato l' autismo dopo una vita di visite ma non gli sono garantite le terapie ordinate dal tribunale

A 32 anni, dopo una lunga storia di visite e percorsi diagnostici, gli viene finalmente riconosciuto l'autismo. Tuttavia, nonostante la diagnosi, non gli sono state garantite le terapie ordinate dal tribunale, evidenziando le difficoltà di accesso ai servizi e alle cure adeguate per le persone con diagnosi tardiva.

Una vita intera passata fra la Neuropsichiatria infantile e il centro di salute mentale, ma solo lo scorso marzo, a 32 anni, ha avuto la diagnosi di autismo. Una diagnosi arrivata grazie alla forte determinazione dei suoi genitori, che si sono rivolti al centro di riferimento regionale per. Chietitoday.it MI VIENE DIAGNOSTICATO IL DISTURBO BIPOLARE #shorts #onemoretimepodcast La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LA LITE, POI VIENE BRUTALMENTE PICCHIATO: MUORE A 57 ANNI A CATANIA | Indagato 23enne I fatti --> https://www.teleone.it/2025/12/16/brutalmente-picchiato-dopo-lite-nelllennese-muore-a-57-anni-a-catania-indagato-un-23enne/ - facebook.com facebook #14dicembre 1474, #Venezia: a 69 anni viene eletto doge Pietro #Mocenigo. Apprezzato uomo d’armi (vedi la difesa di Scutari e la presa di Antalia e Smirne), al suo insediamento la "lira" d’argento assume il nome di "mocenigo" e sarà coniata con il “marcello x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.