A 19 anni va al pronto soccorso dopo giorni di mal di testa Giulia Todaro morta dopo poche ore | l'autopsia chiesta dai medici

Una giovane di 19 anni, Giulia Todaro, è deceduta poche ore dopo aver cercato aiuto al pronto soccorso di Manduria, lamentando un grave mal di testa. L’autopsia richiesta dai medici farà luce sulle cause della sua improvvisa scomparsa, avvenuta tra le mura dell’ospedale.

Giulia Todaro, 19 anni, è morta all’ospedale «Marianna Giannuzzi» di Manduria (Taranto) dopo essersi presentata al pronto soccorso con una forte emicrania. La giovane, residente a Lizzano, era arrivata nella struttura sanitaria nelle prime ore del mattino accompagnata dai genitori, lamentando intensi dolori alla testa e un peggioramento generale delle condizioni di salute. Come ricostruisce il Messaggero. l’accesso in pronto soccorso è stato registrato intorno alle 7.30. Il decesso è stato constatato alle 13.40, dopo ore di tentativi di rianimazione da parte dell’équipe medica. I sintomi scambiati per dolori mestruali. Open.online

