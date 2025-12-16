80 anni voto donne Lorenzo Fontana | Ci sarà grande cerimonia a giugno democrazia non è scontata – Il video

In occasione degli 80 anni dal voto alle donne, Lorenzo Fontana annuncia una cerimonia a giugno con il Presidente Mattarella, sottolineando l'importanza di ricordare che democrazia e diritto di voto non sono scontati, ma risultati di lotte e conquiste che devono essere preservate.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "A giugno ci sarà una grande cerimonia con il Presidente Mattarella per celebrare gli 80 anni dal referendum sulla Repubblica e dal voto alle donne, bisogna sempre ricordare ai giovani che la democrazia e il voto non sono scontati, non c sono sempre stati e potrebbero non esserci", così Lorenzo Fontana durante lo scambio degli auguri con la Stampa Parlamentare. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

80 anni voto donne, Lorenzo Fontana: Ci sarà grande cerimonia a giugno, democrazia non è scontata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

80 anni voto donne, Lorenzo Fontana: Ci sarà grande cerimonia a giugno, democrazia non è scontata - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it