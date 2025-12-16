500 Gourmet a Caserta la scuola diventa motore dei grandi sapori

A Caserta, “500 Gourmet” trasforma la scuola in un punto di riferimento per l’eccellenza gastronomica, promuovendo la formazione alberghiera e valorizzando i grandi sapori del territorio. Attraverso eventi dedicati, si crea un ponte tra scuola, cultura e tradizione culinaria, rafforzando il ruolo della formazione nel promuovere la cultura del gusto e la crescita del settore gastronomico locale.

La valorizzazione dell'eccellenza gastronomica e della formazione alberghiera passa anche attraverso eventi capaci di unire scuola, territorio e cultura del gusto. È con questo obiettivo che l'I.S.I.S. "G. Ferraris" di Caserta ospiterà giovedì 18 dicembre 2025 l'iniziativa "500 Gourmet – il.

