41^Estra Firenze Marathon - Trofeo Bmw Brandini premiati Marta Bernardi e Samuele Oskar Cassi

La 41^ Estra Firenze Marathon, Trofeo Bmw Brandini, ha regalato emozioni e successi memorabili. Tra i protagonisti, Marta Bernardi e Samuele Oskar Cassi si sono distinti, ricevendo i meritati premi. La gara, ancora viva nei ricordi degli appassionati, ha confermato il suo ruolo di evento di grande rilievo nel panorama podistico nazionale.

Sono ancora nell'aria le emozioni della 41^ Estra Firenze Marathon, edizione che ha fatto segnare il numero record di 10.195 maratoneti e circa 12mila, compresi gli atleti impegnati nella 10K Estra Firenze Marathon, sulla linea del traguardo.

Domenica la 41^ Estra Firenze Marathon, 15mila iscritti. Tutte le info - FIRENZE – Presentata nell'imponente Palagio di Parte Guelfa di Firenze la 41^ Estra Firenze Marathon in programma questa domenica 30 novembre, gara che ospiterà anche il Campionato di maratona Bancari ... tuttosport.com

