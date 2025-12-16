21 dicembre | San Giorgio su Legnano in festa tra mercatini e pace

Il 21 dicembre 2025 San Giorgio su Legnano si anima con mercatini e iniziative che promuovono spirito di comunità e serenità. La giornata sarà dedicata a momenti di festa, con attività per grandi e piccini, creando un'occasione speciale per vivere un senso di condivisione e tradizione nel cuore della città.

Domenica 21 dicembre 2025 San Giorgio su Legnano si prepara a vivere una giornata che promette calore e partecipazione. Dalle 10 alle 18, tra Piazza Mazzini e Via Manzoni, arriva il Tiratardi – Christmas Edition: festa natalizia e, insieme, invito concreto a pace, dialogo, rispetto e convivenza. Una domenica di festa e di senso Non . Sbircialanotizia.it

