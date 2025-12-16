21 dicembre | San Giorgio su Legnano in festa tra mercatini e pace

Il 21 dicembre 2025 San Giorgio su Legnano si anima con mercatini e iniziative che promuovono spirito di comunità e serenità. La giornata sarà dedicata a momenti di festa, con attività per grandi e piccini, creando un'occasione speciale per vivere un senso di condivisione e tradizione nel cuore della città.

© Sbircialanotizia.it - 21 dicembre: San Giorgio su Legnano in festa tra mercatini e pace Domenica 21 dicembre 2025 San Giorgio su Legnano si prepara a vivere una giornata che promette calore e partecipazione. Dalle 10 alle 18, tra Piazza Mazzini e Via Manzoni, arriva il Tiratardi – Christmas Edition: festa natalizia e, insieme, invito concreto a pace, dialogo, rispetto e convivenza. Una domenica di festa e di senso Non . Sbircialanotizia.it Amatori San Giorgio 21 Dicembre 2018 Tiratardi Christmas Edition a San Giorgio su Legnano il 21 dicembre - Ci saranno i tradizionali mercatini, il presepe, spettacoli, attività per i bambini con la presenza di Babbo Natale e nello spirito vero di questa festa anche una mostra sulla pace (mi- mi-lorenteggio.com Osiamo la pace a San Giorgio su Legnano - L’Amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano e le associazioni della Consulta hanno organizzato l’evento intitolato “Osiamo la Pace”, che si terrà mercoledì 10 dicembre alle 21 in sala ... settenews.it

Gli episodi, distinti, sono accaduti nel dicembre 2019 in via San Giorgio e nel settembre 2023 in piazza della Libertà: le vitttime, una donna e un uomo, chiedono il risarcimento danni per le ferite riportate I dettagli - facebook.com facebook

Giorgio Parisi ospite a @RaiRadio2 Caterpillar il primo dicembre alle 20.15 x.com