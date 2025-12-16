2026 a rischio per Sinner tennis incredulo | la colpa è di Berrettini

L’ultimo video di Jannik Sinner sta attirando l’attenzione e sollevando preoccupazioni tra i tifosi, che temono un possibile impatto sulla sua carriera. La situazione si fa ancora più complicata considerando le recenti tensioni con Matteo Berrettini, che potrebbero influenzare il futuro del tennis italiano nel 2026.

L’ultimo video con protagonista Jannik Sinner sta preoccupando molto i tifosi del campione italiano: da Berrettini non se l’aspettavano. Il 2025 è stato certamente un anno eccezionale per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo ha conquistato gli Australian Open per la seconda volta di fila e (soprattutto) Wimbledon, dove nessun italiano era mai riuscito ad alzare il trofeo. In più Jannik ha portato a casa le ATP Finals (anche qui per la seconda volta consecutiva), il Masters 1000 di Parigi e i due tornei ATP 500 a Pechino e a Vienna, a cui poi si aggiunge la vittoria nel torneo di esibizione Six Kings Slam. Glieroidelcalcio.com

THRILLING Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz For The Title ?? | Nitto ATP Finals Highlights 2025

