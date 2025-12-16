2025 | l’anno d’oro di Rosé la superstar del K-pop

Nel 2025, Rosé di Blackpink si conferma come una delle star più brillanti del panorama musicale mondiale. Tra successi con Bruno Mars, un tour internazionale e collaborazioni con artisti come Coldplay, quest’anno segna il suo apice artistico, consolidando la sua posizione tra le icone globali del K-pop e della musica pop internazionale.

Le Blackpink, il successo mondiale (insieme a Bruno Mars) con la hit APT, il tour con le Blackpink, e poi ancora una sera sul palco con i Coldplay («Quando ti capita nella vita che i Coldplay ti chiedano di salire sul palco con loro?»). C’ è questo e molto altro nell’intervista rilasciata dalla superstar del K Pop, Rosè, a The Zane Lowe Show su Apple Music 1. « APT è stata molto casuale ed è nata in un momento divertente della mia vita. E poi, all’improvviso, le sono cresciute braccia e gambe e se n’è andata a Harvard, a legge, ed è diventata tipo, non lo so, un presidente o qualcosa del genere e ha fatto tutto da sola. Panorama.it