Nel 1964, Vincenzo Calafiore racconta i suoi vividi ricordi di un giovane studente. Attraversando il lungomare per raggiungere il Liceo Classico Tommaso Campanella, descrive le sfide quotidiane e le abitudini di allora, offrendo uno sguardo autentico sulla vita scolastica e sulle atmosfere di quegli anni.

© Laprimapagina.it - 1964

Vincenzo Calafiore 17 Dicembre 2025 Per raggiungere il Liceo Classico Tommaso Campanella da casa mia, attraversavo il lungo mare, non avevo una cartella e tenevo i libri legati con un elastico in braccio. Camminavo rasentando il mare, ogni tanto mi sedevo su una delle panchine in pietra colorata a riposare guardando e ascoltando il mare. Al Liceo la solita confusione allegra di schiamazzi e risate, ogni classe faceva gruppo pronti e in attesa del suono della campanella. All’uscita, riprendevo la strada che portava al lungo mare; non c’era niente di più bello al mondo del mio incontro giornaliero con il mare, camminavo con i libri sottobraccio e facevo finta di avere una ragazza al mio fianco, questa mia immaginazione mi faceva in un certo senso felice, anche perché allora avere una ragazza era molto, molto. Laprimapagina.it

