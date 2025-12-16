18 anni ma sempre la piccolina di casa La figlia dei due vip della tv è maggiorenne

Oggi la figlia dei due vip della tv compie 18 anni, un traguardo importante che segna il passaggio all'età adulta. Nonostante la maggiore età, la mamma la vede ancora come la sua piccolina, sottolineando il legame affettuoso e il senso di continuità tra passato e presente. Un momento che celebra l'evoluzione di una giovane donna e il rapporto speciale con la famiglia.

“Oggi 18 anni ma per me sempre la mia piccolina. Ps: Fattene una ragione”. scrive la mamma, fissando in poche parole un momento che segna un passaggio importante nella vita della figlia. Il 15 dicembre diventa così una data indimenticabile per la famiglia vip italiana, perché Adele ha raggiunto la maggiore età. Un traguardo celebrato pubblicamente sui social, dove sono arrivati messaggi carichi di affetto e orgoglio. Le dediche non si sono fatte attendere e hanno coinvolto tutta la famiglia allargata. A partire proprio dalla madre, produttrice e opinionista tv, che ha voluto condividere con i suoi follower l’emozione di questo giorno speciale. Caffeinamagazine.it

