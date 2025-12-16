16 dicembre | la Novena alla Madonna del Nuovo Avvento la preghiera cara a Giovanni Paolo II

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre si celebra la Novena alla Madonna del Nuovo Avvento, una preghiera particolarmente cara a Giovanni Paolo II. Questa devozione, nata in tempi recenti, si distingue per la sua spiritualità e intensità, richiamando i fedeli a riflettere sul significato dell’attesa e della speranza nel periodo che precede il Natale.

16 dicembre la novena alla madonna del nuovo avvento la preghiera cara a giovanni paolo ii

© Lalucedimaria.it - 16 dicembre: la Novena alla Madonna del Nuovo Avvento, la preghiera cara a Giovanni Paolo II

La devozione alla Madonna del Nuovo Avvento è sorta in anni recenti, legata a una speciale novena. Davanti alla sua immagine pregò anche papa Giovanni Paolo II. L’Avvento è uno dei momenti forti dell’anno liturgico. Il termine proviene dal latino adventus e indica il periodo di preparazione e attesa del Natale, per la nascita del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

16 Dicembre, Novena di Natale con Maria. Primo giorno Aspettiamo

Video 16 Dicembre, Novena di Natale con Maria. Primo giorno Aspettiamo
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Novena di Natale 2024: quando inizia, le origini storiche e cosa si recita - Nove giorni di preghiera che ricordano i nove mesi di Gesù in seno di Maria. tg24.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.