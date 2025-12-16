16 dicembre | la Novena alla Madonna del Nuovo Avvento la preghiera cara a Giovanni Paolo II

Il 16 dicembre si celebra la Novena alla Madonna del Nuovo Avvento, una preghiera particolarmente cara a Giovanni Paolo II. Questa devozione, nata in tempi recenti, si distingue per la sua spiritualità e intensità, richiamando i fedeli a riflettere sul significato dell’attesa e della speranza nel periodo che precede il Natale.

La devozione alla Madonna del Nuovo Avvento è sorta in anni recenti, legata a una speciale novena. Davanti alla sua immagine pregò anche papa Giovanni Paolo II. L’Avvento è uno dei momenti forti dell’anno liturgico. Il termine proviene dal latino adventus e indica il periodo di preparazione e attesa del Natale, per la nascita del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

16 Dicembre, Novena di Natale con Maria. Primo giorno Aspettiamo

