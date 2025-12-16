16 dicembre 2025 | Almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 16 dicembre, penultimo mese dell’anno, segna il 350º giorno nel calendario gregoriano, con soli 15 giorni alla sua conclusione. In questa giornata, tra eventi storici e tradizioni popolari, si ricorda anche il proverbio:
Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano. Mancano 15 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre gelato non va disprezzato.Santi del giorno: Sant’Adelaide (Imperatrice)Etimologia: Adelaide, dal germanico Adalheidis, “di nobile aspetto” o “di stirpe nobile”.Nati il. Arezzonotizie.it
? ?????????????????? ?????? ???????????? 16 dicembre 2025 ???????????????? #??????
16 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano. veronasera.it
Meteo, allerta gialla il 16 dicembre 2025 in Italia: ecco dove - Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo gialla per criticità. meteo.it
# **PRESENTATO IL VII° VOLUME DELL'ALMANACCO DELLA VECCHIA PADOVA** Sabato 13 dicembre nello storico Caffè Pedrocchi, si è svolta la presentazione del settimo volume dell'Almanacco della Vecchia Padova. Un appuntamento tradizionale per - facebook.com facebook
L'almanacco di lunedì 16 dicembre 2025 x.com