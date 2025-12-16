15ª giornata di campionato | oltre 6,3 milioni di spettatori per un finale da record

La 15ª giornata di campionato ha registrato oltre 6,3 milioni di spettatori, segnando un record di affluenza e confermando il crescente entusiasmo per la Serie A su Dazn. Un momento di grande fermento che rende ogni partita un evento imperdibile, ricco di emozioni e spettacolo.

TORINO – È un momento di grande fermento per il campionato di **Serie A** su **Dazn**, dove ogni partita è un’epopea, un’odissea di emozioni che tiene incollati gli spettatori. La stagione 2025-2026 è in pieno swing e la **15ª giornata**, giunta a conclusione ieri con un accattivante posticipo, ha visto i numeri schizzare alle stelle: oltre **6,3 milioni di spettatori** (esattamente 6.340.400) hanno assistito alla magia del calcio italiano. Un vero e proprio trionfo per i colori della nostra liga!  Guardando il quadro complessivo, le prime **15 giornate** di questa intensa stagione stanno facendo registrare una media cumulata di **5,8 milioni di spettatori**. Justcalcio.com

