12 ristoranti plant based a New York

A New York, la scena gastronomica si evolve, ponendo al centro piatti plant-based che rivoluzionano il modo di concepire il cibo. Questa città, sempre all’avanguardia, ospita 12 ristoranti dedicati a una cucina vegetale innovativa e gustosa, dimostrando come il vegetarianismo e il rispetto per l’ambiente stiano diventando protagonisti della cultura culinaria urbana.

© Vanityfair.it - 12 ristoranti plant based a New York A New York la città dove tutto cambia, anche la visione di cucina si è trasformate, ed è il vegetale che detta molte regole. Ecco dove mangerebbe oggi Miranda Priestly nella città che riscrive il gusto senza rinunciare al potere. Vanityfair.it RISTORANTI VS VEGANI! #veganfood #plantbased benesserenaturale #veganitalia #veganismo