? Fabrizio Corona Accusa Alfonso Signorini | Se Non Vai a Letto con Lui Non Lavori in Televisione

Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini nel suo format Falsissimo, rivelando un presunto “sistema Signorini” che coinvolgerebbe scambi di favori sessuali in cambio di visibilità televisiva, tra cui l’ingresso al Grande Fratello. La polemica solleva nuovi dubbi sul mondo dello spettacolo e sulle dinamiche di potere nel settore.

Nel suo format Falsissimo, Corona rivela l’esistenza di un presunto “sistema Signorini”, in cui il conduttore e direttore di Chi avrebbe scambiato favori sessuali per l’accesso al Grande Fratello. Fabrizio Corona ha lanciato pesanti accuse contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello e direttore della rivista Chi, nel nuovo episodio del suo format Falsissimo, intitolato . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it

FALSISSIMO EP 19 - IL PREZZO DEL SUCCESSO PARTE 1

