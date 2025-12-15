Zuppa di ceci neri | una ricetta antica della Murgia Barese ricca di valori nutrizionali

La zuppa di ceci neri è un piatto tradizionale della Murgia Barese, radicato nelle antiche tradizioni contadine pugliesi. Ricca di valori nutrizionali e preparata con ingredienti semplici ma genuini, rappresenta un esempio autentico della cucina locale, preservando sapori e metodi di un tempo.

Nel cuore della Murgia Barese sopravvivono antiche preparazioni della cucina contadina pugliese, nate dall’utilizzo di ingredienti semplici ma straordinariamente nutrienti. Tra questi spiccano i ceci neri, un legume antico ancora poco conosciuto, vero tesoro del territorio.Simili ai ceci comuni. Baritoday.it

Zuppa di Ceci Neri dall'antichità alla Murgia

