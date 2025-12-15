Zuppa di ceci neri | una ricetta antica della Murgia Barese ricca di valori nutrizionali
La zuppa di ceci neri è un piatto tradizionale della Murgia Barese, radicato nelle antiche tradizioni contadine pugliesi. Ricca di valori nutrizionali e preparata con ingredienti semplici ma genuini, rappresenta un esempio autentico della cucina locale, preservando sapori e metodi di un tempo.
Nel cuore della Murgia Barese sopravvivono antiche preparazioni della cucina contadina pugliese, nate dall’utilizzo di ingredienti semplici ma straordinariamente nutrienti. Tra questi spiccano i ceci neri, un legume antico ancora poco conosciuto, vero tesoro del territorio.Simili ai ceci comuni. Baritoday.it
Zuppa di Ceci Neri dall'antichità alla Murgia
Zuppa leggera invernale: la ricetta calda, saziante e a basso contenuto calorico perfetta per l’inverno - Scopri la ricetta perfetta per l’inverno: facile, gustosa e ideale per una cena leggera ma nutriente ... ohga.it
Sempre la solita zuppa? Ecco 6 ricette facili, nutrienti e salutari - La zuppa è quel piatto che risolve molte cene e ottimizza l'utile al dilettevole: mangiare più verdure e accontentare il palato. gazzetta.it
Zuppa facilissima di ceci e spinaci! Ricetta nel primo commento - facebook.com facebook