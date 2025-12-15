Zootropolis 2 supera il miliardo e diventa il maggior incasso del 2025 negli USA

Zootropolis 2, il sequel Disney, ha raggiunto un successo straordinario superando il miliardo di dollari e diventando il film con il maggior incasso del 2025 negli Stati Uniti. In Italia, incassa 12,7 milioni di euro e si conferma in vetta per la terza settimana consecutiva, mentre in Cina si posiziona come il secondo maggior incasso occidentale dopo Avengers: Endgame.

Disney ha di che brindare col successo stellare di Zootropolis 2, che continua a macinare record su record diventando ufficialmente il maggior incasso del 2025 in patria. Il sequel animato targato Walt Disney Animation Studios ha superato venerdì la soglia del miliardo di dollari al botteghino mondiale dopo soli 17 giorni dall'uscita. Quest'anno l'unico altro titolo a riuscite nell'impresa è stato un altro film Disney, il reboot live-action Lilo & Stitch.

