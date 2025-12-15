Zone a rischio idraulico il Comune taglia l’Imu tra riduzioni ed esenzioni

Il Comune di Arcola introduce agevolazioni sull'IMU per le zone a rischio idraulico, prevedendo esenzioni per i proprietari di terreni in aree soggette a vincolo e riduzioni per le aree edificabili interessate dai Piani di Bacino. Queste misure mirano a sostenere i proprietari e a sensibilizzare sulla tutela del territorio in zone soggette a inondazioni.

Arcola, 15 dicembre 2025 – Non solo i proprietari dei terreni situati nelle zone con vincolo idraulico e ad elevata probabilità di inondazione nel Comune di Arcola non pagheranno l’ Imu, ma sono state stabilite anche percentuali di riduzione da applicare alle aree edificabili soggette a vincoli dei Piani di Bacino. Misure vantaggiose, quindi, per chi possiede terreni in zone rosse, dove non si può costruire ma anche per chi deve fare i conti con il dissesto di versante: è prevista una riduzione del 20 per cento per i terreni in pericolo geomorfologico con indice due, del 30 per quelli con indice 3 e del 50 per quelli in 4; per le aree esondabili la riduzione è del 20 per cento nelle zone a pericolo idraulico individuato come 3B, del 50 per 3A e arriva al 100 per cento nelle zone 4A, dove il terreno risulta totalmente privo di valore imponibile. Lanazione.it

