Zoff, ex portiere della Juventus, ha espresso con fermezza la propria convinzione sulla stabilità del club, dichiarando che la Juventus non verrà mai ceduta. Ha inoltre spiegato i motivi per cui un’eventuale offerta di vendita risulterebbe impossibile da concretizzare, rafforzando la posizione di solidità della società.

Zoff ribadisce con forza: «Sono certo che la Juventus non verrà mai ceduta. Offerta per la vendita? Impossibile da concretizzarsi per questo motivo»

Zoff, ex portiere della Juve, ha commentato così la possibile vendita del club bianconero da parte di John Elkann. Le sue parole. Nell’intervista a Libero, Dino Zoff ha detto la sua sulla possibile vendita della Juventus dopo l’offerta di Tether ad Exor per rilevare le quote del club. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – « Non ho mai ritenuto si potesse concretizzare l’accordo. Ci sono un po’ rimasto, poi ho pensato che sarebbe stata una cosa impossibile da concretizzarsi. Infatti, puntuale, è arrivato il “no grazie” di Exor. La Juventus per la quale ho tifato sin da bambino non è soltanto una società di calcio, è qualcosa di più a Torino. Juventusnews24.com

