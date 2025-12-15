Zirkzee verso Roma | gennaio può riportarlo in Serie A

Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Serie A a gennaio: la Roma sta valutando un possibile trasferimento dell’attaccante olandese dal Manchester United, con l’intento di rafforzare il reparto offensivo e puntare sulla sua esperienza per il futuro.

Il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A non è più solo una suggestione. A gennaio, la Roma potrebbe riportare in Italia l’attaccante olandese, reduce da mesi complicati al Manchester United, con l’obiettivo di farne uno dei cardini del nuovo corso offensivo. I segnali che arrivano dall’Inghilterra e dall’ambiente giallorosso convergono tutti nella stessa direzione. Un talento in pausa a Manchester. Arrivato in Premier League con aspettative importanti, Zirkzee non è riuscito a trovare continuità né centralità nel progetto tecnico. Tra problemi fisici e un inserimento tattico mai realmente completato, il feeling con Rúben Amorim non è mai decollato. Sololaroma.it

