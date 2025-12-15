Zirkzee verso Roma | gennaio può riportarlo in Serie A

Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Serie A a gennaio: la Roma sta valutando un possibile trasferimento dell’attaccante olandese dal Manchester United, con l’intento di rafforzare il reparto offensivo e puntare sulla sua esperienza per il futuro.

© Sololaroma.it - Zirkzee verso Roma: gennaio può riportarlo in Serie A Il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A non è più solo una suggestione. A gennaio, la Roma potrebbe riportare in Italia l’attaccante olandese, reduce da mesi complicati al Manchester United, con l’obiettivo di farne uno dei cardini del nuovo corso offensivo. I segnali che arrivano dall’Inghilterra e dall’ambiente giallorosso convergono tutti nella stessa direzione. Un talento in pausa a Manchester. Arrivato in Premier League con aspettative importanti, Zirkzee non è riuscito a trovare continuità né centralità nel progetto tecnico. Tra problemi fisici e un inserimento tattico mai realmente completato, il feeling con Rúben Amorim non è mai decollato. Sololaroma.it Zirkzee to Roma in January?! ?? Man United Striker Open to Leaving! Zirkzee-Roma, il ritorno in Serie A a gennaio prende forma. La situazione non lascia alcun dubbio - La situazione non lascia alcun dubbio Il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A potrebbe concretizzarsi già a gennaio: l’attaccante olandese, ... calcionews24.com

Zirkzee arriva a gennaio, Juve o Roma: la scelta è stata fatta - Il ritorno di Zirkzee in Serie A tra Roma e Juve sembra ormai scritto, la scelta finale del calciatore però è già stata fatta. calciomagazine.net

#Dybala verso la quarta panchina di fila: sempre più lontano dall' #ASRoma che cerca #Zirkzee e #Gudmundsson. Paulo non sarà titolare neanche contro il #Como. Il rinnovo non è nei programmi, aumentano le probabilità di addio a giugno. Si pensa anche a x.com

MILAN SU ZIRKZEE! Bianchin conferma: l'olandese è il primo nome sulla lista rossonera. Contatti avviati con l'agente. Trattativa difficile, ma il Diavolo ci prova. Gimenez, intanto, verso l'addio... https://www.milannews24.com/bianchin-milan-mercato-zir - facebook.com facebook