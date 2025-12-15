Zirkzee-Roma ritorno possibile considerando il pressing di Gasperini per acquistare il centravanti

Il possibile ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A si sta delineando, con la Roma interessata a riportarlo in Italia a gennaio. Dopo le difficoltà al Manchester United, l’attaccante olandese potrebbe tornare a rafforzare il reparto offensivo giallorosso, mentre Gasperini avrebbe avviato un pressing mirato per l'acquisto. La situazione si fa sempre più concreta e in movimento.

© Calcionews24.com - Zirkzee-Roma, ritorno possibile considerando il pressing di Gasperini per acquistare il centravanti Zirkzee-Roma, il ritorno in Serie A a gennaio prende forma. La situazione non lascia alcun dubbio Il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A potrebbe concretizzarsi già a gennaio: l’attaccante olandese, in difficoltà al Manchester United, è nel mirino della Roma, pronta a riportarlo in Italia e farne il perno del proprio attacco. Dopo l’esperienza . Calcionews24.com Zirkzee-Roma, c'è la trattativa col Manchester United: la situazione | Sky Calciomercato Zirkzee arriva a gennaio, Juve o Roma: la scelta è stata fatta - Il ritorno di Zirkzee in Serie A tra Roma e Juve sembra ormai scritto, la scelta finale del calciatore però è già stata fatta. calciomagazine.net

Zirkzee ha detto no: la reazione della Roma dopo il rifiuto - Tra indiscrezioni, depistaggi e indizi concreti, le voci sul futuro di Joshua Zirkzee si rincorrono senza soluzione di continuità. asromalive.it

Gennaio si avvicina, la Roma si muove Da Glasgow il messaggio di Gasperini è stato chiaro: serve un attaccante per restare ai vertici Zirkzee è il primo nome sulla lista Lo United chiede 50M La Roma lavora su un prestito con obbligo di riscatto a 40M - facebook.com facebook

Calciomercato #Roma, pressing su #Zirkzee: pronto anche un piano B. x.com