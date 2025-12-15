Nell'incertezza del mercato estivo, si intensificano le voci su un possibile trasferimento di Joshua Zirkzee alla Roma. Massara ha recentemente chiarito la posizione del club giallorosso riguardo all’attaccante dello United, svelando i loro piani e le strategie di mercato in vista della prossima stagione.

© Juventusnews24.com - Zirkzee, l’ex pallino Juve va alla Roma? Massara parla chiaramente dell’attaccante dello United

e dei piani giallorossi in entrata. Il Direttore Sportivo della Roma, Frederic Massara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il momento di alcuni giocatori, con particolare attenzione al centrocampista scozzese Lewis Ferguson e all’attaccante olandese Joshua Zirkzee. Riguardo a Ferguson, attualmente in prestito, Massara ha frenato gli entusiasmi sul suo futuro immediato: « È molto prematuro parlare di riscatto. Siamo contenti che stia facendo bene e stia tornando sui livelli che conosciamo ». Juventusnews24.com

Mercato Juve: torna di moda Zirkzee per rinforzare l'attacco a gennaio - La Juventus, stando alle ultime news di calciomercato, sarebbe tornata sulle tracce di Joshua Zirkzee. it.blastingnews.com

Batosta Juventus, Giuntoli corre ai ripari: intreccio Zirkzee-Douglas Luiz - Fallisce l’obiettivo Supercoppa per la squadra di Thiago Motta: Giuntoli al lavoro per rinforzare la rosa bianconera nel mercato invernale La Juventus si sgretola alle prime difficoltà e adesso deve ... calciomercato.it

Friedkin può arrivare fino a 40 milioni per Zirkzee - facebook.com facebook