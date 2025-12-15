Zielinski alla Rai | Sul gol una disattenzione che in Serie A si paga Primi? Abbiamo sfruttato l’occasione ora vogliamo portare la Supercoppa a Milano!

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, commenta la vittoria contro il Genoa, sottolineando l’importanza di evitare disattenzioni in Serie A. L’interista evidenzia come aver sfruttato le occasioni sia stato fondamentale e si concentra sull’obiettivo di conquistare la Supercoppa a Milano, dopo aver messo in mostra una prestazione determinante.

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria di ieri contro il Genoa. Intervistato da Rai Radio Uno al termine di Genoa Inter, Piotr Zielinski ha analizzato così la vittoria di ieri e ha mandato un messaggio di sfida al Bologna in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di venerdì a Riad. SU GENOA INTER – « Dal campo non ho capito come abbiamo preso il gol, c’è stata una disattenzione che in Serie A si paga. Alla fine abbiamo vinto, questa era la cosa più importante. Non era facile, dopo il 2-1 loro hanno preso fiducia col pubblico di casa che spingeva. Internews24.com

