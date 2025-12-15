Zielinski a Inter TV | Servivano punti abbiamo mostrato carattere

Piotr Zielinski intervistato da Inter TV commenta la vittoria fondamentale a Marassi, sottolineando la necessità di punti e il carattere dimostrato dalla squadra. L'intervista evidenzia il riscatto dei nerazzurri, il ritorno al primato e le parole chiare del centrocampista dopo un successo importante nel campionato.

Zielinski a Inter TV, le parole sulla vittoria pesante a Marassi, primato ritrovato e parole chiare di dopo il successo dei nerazzurri. L'Inter chiude il campionato prima della pausa natalizia con una vittoria fondamentale. A Marassi, la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno alla guida dei nerazzurri, supera 2-1 il Genoa di Daniele De Rossi e torna in vetta alla classifica, confermando la propria candidatura nella corsa scudetto. Il match si mette subito sui binari giusti per l'Inter, che trova il vantaggio con Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, sempre più protagonista anche in fase offensiva.

Inter, Zielinski: "Il mio goal non è servito a niente. Siamo forti: ripartiremo" - Piotr Zielinski ha realizzato il goal del pareggio in Atletico Madrid- calciomercato.com

Zielinski: "Da quando sono arrivato all'Inter, non sono mai stato al 100%. Ho sempre avuto infortuni gravi e meno gravi e non riuscivo ad esprimermi al meglio. Ma sono rimasto tranquillo, ero sicuro di far vedere le qualità che ho. Sono contento e devo continu - facebook.com facebook

Inter ufficiale. Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto, Lautaro, Pio. @SkySport @APaventi x.com