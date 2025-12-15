Zelensky rinuncia alla Nato

Il futuro dell’Ucraina e la sua relazione con la NATO sono al centro di un importante summit a Berlino, con la partecipazione di leader europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. In questo contesto, il presidente Zelensky ha annunciato la sua rinuncia alla NATO, confermando l’urgenza di trovare soluzioni per tutelare la sovranità ucraina e allontanare la minaccia russa.

© Quotidiano.net - Zelensky rinuncia alla Nato Disposto a tutto pur di non avere più i russi in casa. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà un lunedì decisivo, con il summit sul futuro dell'Ucraina a Berlino al quale parteciperà anche la premier italiana Giorgia Meloni. Ma già nelle ore precedenti il leader di Kiev ha compiuto una mossa significativa incontrando l'inviato speciale del presidente Usa Steve Witkoff e il genero Jared Kushner, avanzando quella che molti leggono come l'ultima grande concessione: la disponibilità a rinunciare all'ingresso nella Nato in cambio di garanzie di sicurezza vincolanti. Zelensky è arrivato a Berlino nella tarda mattinata di ieri e nel pomeriggio, all'hotel Adlon, luogo simbolo della diplomazia del Novecento, ha avviato il confronto con la delegazione americana, alla presenza del cancelliere tedesco Friedrich Merz per il saluto iniziale.

