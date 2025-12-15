Zelensky apre | no a Kiev nella Nato

Il presidente Zelensky ribadisce la posizione dell'Ucraina sulla questione della NATO, sottolineando la volontà di non ritirarsi dai territori e chiedendo prima una tregua. Intanto, a Berlino si svolgono incontri con membri politici e negoziatori internazionali, tra cui Merz, Kushner e Witkoff, per discutere le future strategie e la situazione sul campo.

