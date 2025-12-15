Zelensky a Berlino | Sui territori posizioni ancora diverse ma lavoriamo per soluzione E gli Usa | Risolto il 90% delle questioni
A Berlino, Zelensky evidenzia differenze di posizione sui territori ucraini, ma sottolinea l’impegno verso una soluzione condivisa. Gli Stati Uniti affermano di aver risolto il 90% delle questioni aperte. I colloqui si sono concentrati su un piano di pace in 20 punti, con la partecipazione di Witkoff e Kushner alla cena con i rappresentanti europei.
