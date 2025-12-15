A Berlino, Zelensky evidenzia differenze di posizione sui territori ucraini, ma sottolinea l’impegno verso una soluzione condivisa. Gli Stati Uniti affermano di aver risolto il 90% delle questioni aperte. I colloqui si sono concentrati su un piano di pace in 20 punti, con la partecipazione di Witkoff e Kushner alla cena con i rappresentanti europei.

© Xml2.corriere.it - Zelensky a Berlino: "Sui territori posizioni ancora diverse, ma lavoriamo per soluzione". E gli Usa: "Risolto il 90% delle questioni"

I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Xml2.corriere.it

?? ?????? ?????????? ???????-????????? ???????? ? ???????

Zelensky a Berlino rilancia la pace: cessate il fuoco, garanzie Usa e braccio di ferro con Mosca - Il presidente ucraino incontra gli inviati americani e gli alleati europei: apertura su Nato e confini, ma Kiev rifiuta una pace che somigli a una resa ... rtl.it