Zelensky a Berlino | Sui territori posizioni ancora diverse Gli Usa | Risolto il 90% delle questioni  Meloni | Mi aspetto passi avanti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Berlino si tengono i colloqui sul piano di pace per l'Ucraina, con i leader mondiali che discutono sulle differenze di posizione e le prospettive future. Zelensky evidenzia ancora divergenze sui territori, mentre gli Stati Uniti affermano di aver risolto il 90% delle questioni. La premier Meloni si aspetta progressi e sono stati invitati ospiti di rilievo per una cena diplomatica.

zelensky a berlino sui territori posizioni ancora diverse gli usa risolto il 90 delle questioni 160meloni mi aspetto passi avanti

© Xml2.corriere.it - Zelensky a Berlino: "Sui territori posizioni ancora diverse". Gli Usa: "Risolto il 90% delle questioni". Meloni: "Mi aspetto passi avanti"

 I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Xml2.corriere.it

?? ?????? ?????????? ???????-????????? ???????? ? ???????

Video ?? ?????? ?????????? ???????-????????? ???????? ? ???????

Ucraina: Zelensky, ancora divergenze con Usa su territori - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

zelensky berlino territori posizioniZelensky a Berlino rilancia la pace: cessate il fuoco, garanzie Usa e braccio di ferro con Mosca - Il presidente ucraino incontra gli inviati americani e gli alleati europei: apertura su Nato e confini, ma Kiev rifiuta una pace che somigli a una resa ... rtl.it