Zazzaroni | Spero che Lucca vada via dal Napoli a gennaio è stato proposto a due squadre
Nel mondo del calcio, le dinamiche di mercato e le scelte dei giocatori suscitano sempre grande interesse. In questo contesto, si parla di un possibile trasferimento di Lucca dal Napoli a gennaio, con la speranza che il giocatore possa cambiare aria. Nel frattempo, il Napoli affronta una battuta d’arresto in trasferta, perdendo contro l’Udinese.
Il Napoli è caduto di nuovo in trasferta. I partenopei, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara di ieri contro l’Udinese. I friulani hanno sconfitto gli azzurri con il gran gol di Ekkelenkamp. Dopo il gol subito, il Napoli ha avuto un paio di occasioni per pareggiare. Una di queste è stata sui piedi dell’ex Lorenzo Lucca, che ha colpito il palo esterno in spaccata. Tuttavia, nonostante qualche segnalare di reazione visto ieri contro l’Udinese, Ivan Zazzaroni spera che l’attaccante italiano lasci il team di Antonio Conte. Lucca, Zazzaroni spera che vada via dal Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport, esattamente ai microfoni ufficiali di Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti rilasciato queste parole: « Futuro di Lucca? Posso dire che il suo agente l’ha proposto sia al Milan che al Benfica. Ilnapolista.it
Zazzaroni: «Spero che Lucca vada via dal Napoli a gennaio, è stato proposto a due squadre» - I partenopei, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara di ieri contro l’Udinese. ilnapolista.it
Zazzaroni: "Lucca? L'agente l'ha proposto a due club, uno è straniero. Spero vada via da Napoli perché..." - Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato del Napoli e soprattutto del futuro di ... msn.com
«Dedicare un ballo alle mie figlie è stato qualcosa di emozionante. Ci tenevo veramente tantissimo, e poter ballare davanti a mia moglie Giorgia ha completato il nostro cerchio di famiglia. Spero di aver trasmesso tutta la dolcezza e la purezza del mio amore p - facebook.com facebook