Nel mondo del calcio, le dinamiche di mercato e le scelte dei giocatori suscitano sempre grande interesse. In questo contesto, si parla di un possibile trasferimento di Lucca dal Napoli a gennaio, con la speranza che il giocatore possa cambiare aria. Nel frattempo, il Napoli affronta una battuta d’arresto in trasferta, perdendo contro l’Udinese.

© Ilnapolista.it - Zazzaroni: «Spero che Lucca vada via dal Napoli a gennaio, è stato proposto a due squadre»

Il Napoli è caduto di nuovo in trasferta. I partenopei, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara di ieri contro l’Udinese. I friulani hanno sconfitto gli azzurri con il gran gol di Ekkelenkamp. Dopo il gol subito, il Napoli ha avuto un paio di occasioni per pareggiare. Una di queste è stata sui piedi dell’ex Lorenzo Lucca, che ha colpito il palo esterno in spaccata. Tuttavia, nonostante qualche segnalare di reazione visto ieri contro l’Udinese, Ivan Zazzaroni spera che l’attaccante italiano lasci il team di Antonio Conte. Lucca, Zazzaroni spera che vada via dal Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport, esattamente ai microfoni ufficiali di Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti rilasciato queste parole: « Futuro di Lucca? Posso dire che il suo agente l’ha proposto sia al Milan che al Benfica. Ilnapolista.it

Zazzaroni: «Spero che Lucca vada via dal Napoli a gennaio, è stato proposto a due squadre» - I partenopei, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara di ieri contro l’Udinese. ilnapolista.it