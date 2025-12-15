Zauri racconta | Maldini? Il miglior difensore della storia Vi racconta di quando …

Luciano Zauri condivide un ricordo speciale legato a Paolo Maldini, considerato il miglior difensore di tutti i tempi. L'ex calciatore della Lazio ripercorre un episodio significativo che mette in luce la stima e l’ammirazione nei confronti della leggenda rossonera, offrendo uno sguardo intimo sulla loro esperienza condivisa nel mondo del calcio.

L'ex giocatore della Lazio Luciano Zauri ha ricordato un bel aneddoto che riguarda lui e la leggenda del Milan Paolo Maldini. Ecco l'estratto da FanPage. Pianetamilan.it

Luciano Zauri: "Con Mihajlovic scommettevamo il pieno della Ferrari. Maldini mi fece restare muto" - Luciano Zauri ripercorre la sua carriera e la sua storia nel calcio: dalle origini a Pescina alla Nazionale, passando dalle maglie di Atalanta, Lazio ...