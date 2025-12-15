Zapato torna a esibirsi a Catania in occasione di Capodanno, dopo il grande successo del 2022. L’evento, atteso dai fan, sottolinea il forte legame dell’artista con la sua città natale e promette di regalare un momento speciale per l’inizio del nuovo anno.

Zapato torna sul palco di Capodanno in Piazza Duomo a Catania

Dopo il grande successo della sua esibizione del 2022. Un ritorno atteso, che conferma il forte legame dell'artista con la sua città. Renato Zappalà, classe '64, cantante e attore catanese noto come Zapato, debutta nei primi anni '80 come leader dei Rhino Rockers, storica rockabilly band con cui incide due vinili oggi ricercati dai collezionisti. Dal 1996 prosegue come solista, adottando il soprannome datogli dagli amici chicanos di Santa Monica. Instancabile performer, porta la sua musica in Italia e all'estero, incontrando molte icone del rock'n'roll anni '50. Versatile interprete, crea il rap'n'roll, originale fusione tra gangsta rap e rock'n'roll anni '50 in italiano: il suo album omonimo ottiene passaggi radiofonici nazionali e l'attenzione della stampa internazionale.

Si presenta al Festival di Sanremo in coppia con Bobby Solo con il brano di Greg Un vecchio giubbotto di pelle, oggi molto ascoltato sulle piattaforme.