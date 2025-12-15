Zaniolo convince a Udine | rendimento in crescita e sogno azzurro

Nella serata in cui l'Udinese ha superato il Napoli, Nicolò Zaniolo ha dimostrato un rendimento in crescita, suscitando nuove speranze per il suo futuro e il sogno di indossare la maglia azzurra. La sua prestazione ha catturato l'attenzione, evidenziando il suo potenziale e la volontà di riscossa nel contesto della stagione.

Nella serata che ha visto l' Udinese superare il Napoli, uno dei segnali più interessanti è arrivato da Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 è stato tra i protagonisti della vittoria bianconera, mostrando personalità, continuità e una presenza costante nelle fasi decisive del match. Un'indicazione forte per una squadra che lo ha accolto con fiducia e che oggi raccoglie i primi frutti di una scommessa mirata. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, Zaniolo ha trovato a Udine un contesto più protetto, lontano dai riflettori asfissianti e dalle polemiche che ne hanno accompagnato le ultime stagioni.

