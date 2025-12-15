zaia eletto presidente del consiglio regionale del veneto

Luca Zaia è stato eletto presidente del Consiglio regionale del Veneto nella prima seduta della nuova assemblea, riunitasi a Palazzo Ferro Fini. Ex governatore della regione, Zaia assume ora un nuovo ruolo istituzionale, portando avanti il suo percorso politico all’interno dell’assemblea regionale veneta.

L’ ex governatore Luca Zaia è stato eletto presidente del Consiglio regionale del Veneto durante la prima seduta della nuova assemblea, riunitasi a Palazzo Ferro Fini. La nomina di Zaia ( eletto consigliere con oltre 200 mila preferenze ) è avvenuta con 34 preferenze su 51 al primo scrutinio, che richiedeva la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti degli aventi diritto. «Non nego l’emozione. Questa per me è una nuova esperienza. Voglio ringraziare il gruppo di maggioranza che mi ha chiesto la disponibilità a presiedere questo Consiglio. Le dinamiche della Regione penso di conoscerle sufficientemente bene e sento fino in fondo questa responsabilità», ha detto Zaia nel suo primo intervento nel nuovo ruolo, definendosi una «figura terza» e una «fonte di garanzia» per l’intera assemblea. Lettera43.it

