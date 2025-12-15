Yves Bissouma inala dal palloncino per superare il trauma dei furti | Vivo in una paranoia totale

Yves Bissouma continua a essere al centro dell'attenzione per il suo comportamento fuori dal campo, in particolare per l'uso di protossido di azoto da un palloncino. Questa pratica, che rischia di portare a sanzioni da parte del Tottenham, sembra essere un tentativo di affrontare le sue difficoltà emotive e i traumi legati ai furti subiti.

Yves Bissouma è stato ancora una volta fotografato mentre inala protossido di azoto da un palloncino e rischia una nuova sanzione da parte del Tottenham. Questa volta però, il centrocampista maliano ha voluto raccontare il dramma personale che sta vivendo: "Non è una giustificazione, ma spero che la gente mi possa capire un po' di più". Fanpage.it

