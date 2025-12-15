Young Opera Musicians 2025 mercoledì 19 dicembre il concerto finale alla Goldonetta

Il concerto finale di Young Opera Musicians 2025 si terrà mercoledì 19 dicembre alla Goldonetta, valorizzando giovani talenti emergenti. L'evento metterà in luce le straordinarie capacità di strumenti antichi come il flauto e l'arpa, capaci di creare emozioni intense e di dialogare con il pubblico attraverso sonorità seducenti e moderne.

© Livornotoday.it - Young Opera Musicians 2025, mercoledì 19 dicembre il concerto finale alla Goldonetta Hanno una sonorità seducente capace di creare emozioni profonde, sia come solisti che all’interno di una compagine orchestrale: sono il flauto e l’arpa, due strumenti “antichi” per origine e sviluppo, ma pienamente moderni nella loro capacità di parlare all’ascoltatore contemporaneo. Opera Music. Livornotoday.it Just a few of the million reasons. #kidoperasinger #opera #guinnessrecordholder #classicalmusic Giovani, belli, bravi… anzi, bravissimi musicisti della Young Musicians European Orchestra - YMEO , che nei prossimi anni ( ne siamo sicuri) calcheranno le scene dei teatri più belli e importanti del mondo. Ecco al completo tutto l’ansamble dei nostri apprez - facebook.com facebook