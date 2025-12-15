Young Opera Musicians 2025 mercoledì 19 dicembre il concerto finale alla Goldonetta

Il concerto finale di Young Opera Musicians 2025 si terrà mercoledì 19 dicembre alla Goldonetta, valorizzando giovani talenti emergenti. L'evento metterà in luce le straordinarie capacità di strumenti antichi come il flauto e l'arpa, capaci di creare emozioni intense e di dialogare con il pubblico attraverso sonorità seducenti e moderne.

Hanno una sonorità seducente capace di creare emozioni profonde, sia come solisti che all'interno di una compagine orchestrale: sono il flauto e l'arpa, due strumenti "antichi" per origine e sviluppo, ma pienamente moderni nella loro capacità di parlare all'ascoltatore contemporaneo.

