Yildiz scrive alla Juve e ai tifosi dopo i tre punti di Bologna | leadership pura del numero 10 ecco cosa ha ribadito – FOTO

Yildiz, numero 10 della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social dedicato alla squadra e ai tifosi dopo la vittoria contro il Bologna. La sua leadership e il suo contributo in campo sono stati evidenti, sottolineando l'importanza del suo ruolo nel momento cruciale. Ecco cosa ha ribadito il giovane talento bianconero.

© Juventusnews24.com - Yildiz scrive alla Juve e ai tifosi dopo i tre punti di Bologna: leadership pura del numero 10, ecco cosa ha ribadito – FOTO Yildiz, numero 10 della Juventus, ha scritto questo messaggio sui social dopo la vittoria contro il Bologna. Le sue parole. Tre punti che valgono oro, un assist decisivo e un messaggio da leader. La domenica di Kenan Yildiz si chiude con il sorriso e con la consapevolezza di essere sempre più al centro del progetto della Juventus. Dopo il successo di misura (0-1) conquistato al “Renato Dall’Ara” contro il Bologna, il talento turco ha voluto affidare ai propri canali social la gioia per un risultato fondamentale nella corsa ai vertici della classifica. L’assist per Cabal e la maturità in campo. Juventusnews24.com 2 words: Kenan Yildiz ?????? #juventus #football Juve, bufera su Spalletti: parte senza punte e toglie Yildiz dopo l'1-1. I tifosi: "L'ha regalata al Napoli" - Juve, bufera su Spalletti dopo la sconfitta del Maradona: parte senza punte e toglie Yildiz (il migliore) dopo l'1- sport.virgilio.it

Juventus, Yildiz scrive ai tifosi: "Lavoriamo duramente per migliorare" - "Non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo ieri, ma stiamo lavorando duramente per migliorare: durante il processo abbiamo bisogno del vostro supporto e ... msn.com

Yildiz brilla anche in Juve Pafos Poi scrive questo ai tifosi FOTO - facebook.com facebook